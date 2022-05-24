TÜİK Mayıs-Haziran enflasyon tahminiyle maaşlar yükseliyor! Flaş asgari ücret zammı gelişmesi! Temmuz'da ara zama yeşil ışık! İşte yeni maaş tutarı...

Çalışanlar Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Temmuz'da ara zam var mı, ne kadar* sorusunu sıklıkla araştırıyor. Enflasyondaki artış nedeniyle asgari ücretle çalışan milyonlarca kişide zam beklentisi oluştu. Temmuz'da memur ve emeklile zam geliyor. Peki asgari ücrette son durum ne? Asgari ücretlilere de zam gelecek mi? Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam için yeşil ışığı su sözlerle yaktı: "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim." İşte flaş gelişmeler...