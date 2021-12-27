Yerli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Üretim hattının kurulumuna start verildi! CEO Gürcan Karakaş’tan önemli açıklamalar

'Pandemiye rağmen gecikme olmaz' dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz. İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı belirtmiştik, yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240'a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. 'Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız hazır' dedik, Ankara'da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze'de prototip atölyemizi hayata geçirdik. 'Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte başlayacağız' dedik, başladık. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye'de üreterek, test merkezlerine gönderdik. 'Küresel oyuncu olacağız' dedik, Stuttgart'ta Togg Europe'u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık.