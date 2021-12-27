Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme! Üretim hattının kurulumuna start verildi! CEO Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'da flaş bir gelişme yaşandı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar son hızla devam ederken üretim hatları için robotik üretim entegrason çalışmalarına da başlandı. TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan CEO Gürcan Karakaş "Togg'un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV'un, önce ülkemizde ardından da Avrupa'da pazara çıkmasına yaklaştık" dedi.
Togg, ilk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde Üretim bandından indirmeye hazırlanıyor. Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'nin inşaatında hızla sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız Togg'un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV'un, önce ülkemizde ardından da Avrupa'da pazara çıkmasına yaklaştık" dedi.
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 27 Aralık 2019'da gerçekleştirdiği 'Yeniliğe Yolculuk' buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.
SÖZLERİMİZİ TUTTUK, YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ
Togg'un Gemlik Tesisleri'nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Akıllı cihazımızı geliştirirken verdiğimiz her sözün arkasında durarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 'Yüzde 51 yerlilik oranı' dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75'ini Türkiye'den seçerek, 51'i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. 'Marmara Bölgesi'nde üretim yapacağız' dedik, Gemlik'i mobilitenin kalbi yaptık. 'Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak' dedik, Avrupa'nın en temiz tesislerini kurduk.
'Pandemiye rağmen gecikme olmaz' dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz. İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı belirtmiştik, yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240'a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. 'Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız hazır' dedik, Ankara'da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze'de prototip atölyemizi hayata geçirdik. 'Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte başlayacağız' dedik, başladık. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye'de üreterek, test merkezlerine gönderdik. 'Küresel oyuncu olacağız' dedik, Stuttgart'ta Togg Europe'u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık.