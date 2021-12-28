ŞOK, Migros, Tarım Kredi, CarrefourSA tek tek açıkladı! %30'a varan indirim geldi! 5 litre Ayçiçek yağı 109 TL, çay 29,90 TL, şeker 34,90 TL
Etiketlerde %30'a varan indirim! ŞOK, Migros, Tarım Kredi, CarrefourSA'dan akın ettiren kampanya! Ayçiçek yağı, yumurta, süt, tuvalet kağıdı... Fahiş fiyatlar sebebiyle uzun zamandır gündemde olan zincir marketlerden bu defa indirim haberleri peş peşe gelmeye başladı. Döviz kurunda görülen sert düşüşün arkasından vatandaşlar gıda ürünlerindeki zamların geri çekilmesini bekliyordu. Migros, ŞOK ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri indirim haberlerini peşi sıra duyurdu. Aynı zamanda CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Ayçiçek yağı, çay, yumurta, süt, peynir ve daha çok sayıda üründe indirim yapıldı. İşte marketlerdeki güncel fiyatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından döviz kurunda sert düşüşler yaşanmaya başlandı. "Kur Korumalı TL Mevduat" sisteminin aktif olmasının ardından Türk lirası hızla değer kazandı. Bu gelişmeler sonrası tüm gözler market zincilerine çevrildi. Market zincirlerinden son dakika indirim haberleri art arda gelmeye başladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Şok Market ve Migros'un ardından bir indirim haberi de CarrefourSA'dan geldi. Birçok ürünün fiyatı düştü. Ayçiçek yağı, çay, yumurta, süt, peynir ve daha çok sayıda üründe indirim yapıldı. İşte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Şok, Migros, CarrefourSA güncel indirimli fiyat listesi!
Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tarım Kredi, Şok Market ve Migros'un ardından bir indirim haberi de CarrefourSA'dan geldi.
CARREFOURSA'DAN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI
CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.
Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz.
Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.