ŞOK, Migros, Tarım Kredi, CarrefourSA tek tek açıkladı! %30'a varan indirim geldi! 5 litre Ayçiçek yağı 109 TL, çay 29,90 TL, şeker 34,90 TL

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz.