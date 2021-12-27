Tavuk fiyatları indirime girdi, 49,90 TL’den satılıyor! Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Aralık Pazartesi kataloğunda fırsatlar…

Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri yerli malı ürün satışı ile oldukça dikkat çekiyor ve yaptığı kampanyalarla da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Aralık Pazartesi kataloğu indirimli fırsat kataloğu ile ön plana çıkıyor, özellikle 49,90 TL'den satışa sunulan tavuk fiyatları, 5,25 TL'den başlayan fiyatlarla içecekler, 19,90 TL'ye dondurulmuş pizza dikkat çekiyor. Tarım Kredi Kooperatif Market güncel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.