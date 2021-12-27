Tavuk fiyatları indirime girdi, 49,90 TL’den satılıyor! Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Aralık Pazartesi kataloğunda fırsatlar…
Piyasalardaki dalgalanmalar market fiyatlarını da yakından etkiliyor ve vatandaşlar şu an özellikle gıda ihtiyaçlarının ne kadardan satıldığını merak ediyor. Marketlerin yaptığı kampanyalar ve fırsat katalogları da bu noktada en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Aralık Pazartesi kataloğunda fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Özellikle indirime giren tavuk fiyatları 49,90 TL'den satışa sunuluyor. Kuruyemiş çeşitleri, içeceklerde de fırsat ürünleri indirimli fiyatlarıyla Tarım Kredi Kooperatif Market şubelerinde sizleri bekliyor olacak.
27.12.2021 12:26
- Son Güncelleme: 27.12.2021 12:26
Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri yerli malı ürün satışı ile oldukça dikkat çekiyor ve yaptığı kampanyalarla da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Aralık Pazartesi kataloğu indirimli fırsat kataloğu ile ön plana çıkıyor, özellikle 49,90 TL'den satışa sunulan tavuk fiyatları, 5,25 TL'den başlayan fiyatlarla içecekler, 19,90 TL'ye dondurulmuş pizza dikkat çekiyor. Tarım Kredi Kooperatif Market güncel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.