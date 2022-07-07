Yerli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Proje bazlı destek!

Bursa'da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımı ile Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SIRO) batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar kapsamında yatırım yeri tahsisi desteği verilmişti.

