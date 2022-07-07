Yerli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Proje bazlı destek!
Resmi Gazete'de bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı karara göre, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kararda belirtilen taşınmaz üzerinde, Togg lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıllık süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek.
Togg üretim tesisi ile SIRO otomobil batarya fabrikasına tahsis edilen taşınmazlar, yatırımın tamamlanması ve istihdam şartının sağlanması halinde bedelsiz olarak tescil edilebilecek.
Bursa'da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımı ile Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SIRO) batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar kapsamında yatırım yeri tahsisi desteği verilmişti.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce tahsisleri yapılan alanlarda yatırım yeri tahsisi idari sürecinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
Haber7'de yer alan habere göre, Öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz, şirketin talebi halinde Togg'a bedelsiz tescil edilebilecek.