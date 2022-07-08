1 milyon kişiye tayin hakkı, sözleşme! Taşerondan kadroya geçen işçiye şenlik havası yaratacak müjde! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bugünden sonra...

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren haber geldi. Taşeronden kadroya geçen işçiyi ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı tanındı mı? Taşeron kadro son dakika verildi mi? Bu soruların cevapları sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda özelleştirilme sebebiyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanalara müjde duyuruldu. Haberimizden son dakika gelişmeleri