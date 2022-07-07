Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

Diğerlerine de kadro haklarını vereceğiz. Çok özel bir yazılımcı, programcı, teknolojiyi bilen kamunun çeşitli kuruluşlarında çalışan çağdaş teknolojilerle ilgili uzmanlık isteyen personel var, onları mevcut kamu personeli rejimi ile değil de özel şartlarda çalıştırmamız gerekiyor.