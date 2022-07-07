Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma
3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından, kadro bekleyen sözleşmelilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen 530 bin sözleşmeli için çalışmalar hızlandı. Sözleşmelilerin yer değiştirme, görevde yükselme sorunlarını da çözecek düzenlemenin ipuçları da geldi. İşte detaylar...
Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. 5.3 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasının yasalaşmasının ardından, 530 bin sözleşmeli personele ilişkin çalışmalar hızlandı.
ÇALIŞMADA NELER VAR?
Çalışmalara ilişkin ipuçlarını bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel sorununu çözeceklerini belirterek, "Kamu personelinde arapsaçına dönmüş bir model var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olan statülere dönüştüreceğiz.
MECLİS YOLUNDA
Çalışmanın takvimine ilişkin bilgi de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, Ekim'de Meclis açıldığında hemen gündemin sözleşmeli personel olacağını söyledi.