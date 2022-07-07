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Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından, kadro bekleyen sözleşmelilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen 530 bin sözleşmeli için çalışmalar hızlandı. Sözleşmelilerin yer değiştirme, görevde yükselme sorunlarını da çözecek düzenlemenin ipuçları da geldi. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
07.07.2022 15:24 - Son Güncelleme: 07.07.2022 15:25
Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. 5.3 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasının yasalaşmasının ardından, 530 bin sözleşmeli personele ilişkin çalışmalar hızlandı.

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Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

ÇALIŞMADA NELER VAR?
Çalışmalara ilişkin ipuçlarını bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel sorununu çözeceklerini belirterek, "Kamu personelinde arapsaçına dönmüş bir model var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olan statülere dönüştüreceğiz.

Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

Diğerlerine de kadro haklarını vereceğiz. Çok özel bir yazılımcı, programcı, teknolojiyi bilen kamunun çeşitli kuruluşlarında çalışan çağdaş teknolojilerle ilgili uzmanlık isteyen personel var, onları mevcut kamu personeli rejimi ile değil de özel şartlarda çalıştırmamız gerekiyor.

Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

Onları hariç tutarak ama gönüllülük esasına göre vereceğimiz imkanları sunacağız. Çalışma gruplarımız şu an bu çalışmamızı sürdürüyor" dedi.

Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte sözleşmeliye kadro yolunu açacak çalışma

MECLİS YOLUNDA
Çalışmanın takvimine ilişkin bilgi de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, Ekim'de Meclis açıldığında hemen gündemin sözleşmeli personel olacağını söyledi.

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