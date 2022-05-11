Yarı fiyatından satılan ürünler var! 11,12,13 Mayıs'ta kepenkler açılır açılmaz ucuza dağıtılacak! Tekstil, mobilya... A-101'de fiyatlar takır takır düştü!

A-101 mağazalarında bu hafta ucuza satılacak ürünler belli oldu. Yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mayıs ayının 11,12 ve 13. günleri mağaza kepenkleri açılır açılmaz indirim furyası başlıyor. Vatandaşların her hafta ilgi ile takip ettiği aktüel katalogda bu hafta kadınlar, erkekler, gençler, çocuklari için çeşit çeşit indirimli ürünler bulunuyor. Gıdadan elektronik ürünlere ne ararsanız bu hafta A-101 marketlerinde olacak. Fİyatlar yarıya kadar düştü. A-PLUS'u kullananlar daha fazla karda olacak. İşte yepyeni A-101 kataloğu...