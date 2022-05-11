Fatura derdine son! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: 1150 TL ve 206 TL hesaplara yatmaya başladı! Fatura ile PTT'ye gitmek yeterli!
1150 TL ve 206 TL hesaplara yatmaya başladı! Fatura ile PTT'ye gitmek yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm ülke vatandaşlarını yakından ilgilendiren elektrik ve doğalgaz faturası yardımlarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte yeni dönemde geliştirilmiş olan doğalgaz faturası desteğine ve güncellenen ücretlere sahip olan elektrik faturası desteğine ilişkin detaylar
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, ilgili yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elektrik Faturası Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan yardım modellerinden birisi olarak karşımıza çıkan elektrik faturası yardımı, hane içi kişi başına düşen aylık ortalama kazancı asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan ihtiyaç sahiplerini kapsamaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik faturası yardımının güncel tutarlarını, hane içinde yaşayan kişi sayılarına göre belirlemiştir.