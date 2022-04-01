Sıvı yağlarda SÜRPRİZ indirim! 1 Nisan 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları! Ramazan geldi Migros'ta Ayçiçek yağı fiyatları güncellendi!

Ayçiçek yağı fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Zincir marketlerdeki 1, 2, 3, 4 ve özellikle de 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları hergün sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan Ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Evlerdeki hazırlıklar devam ederken vatandaşlar bir yandan market alışverişi yapıyor. Oruç ayının gelmesiyle birlikte Migros'un aktüel kataloğu güncellendi. Peki Migros'ta ayçiçek yağında indirim var mı? Marketlerde ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Migros'ta ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yağdı. Sıvı yağlarda sürpriz indirimler yapıldı. İşte 1 Nisan 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları!