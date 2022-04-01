Sıvı yağlarda SÜRPRİZ indirim! 1 Nisan 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları! Ramazan geldi Migros'ta Ayçiçek yağı fiyatları güncellendi!
Temel gıda ürünlerinin başında gelen Ayçiçek yağının litre fiyatı haberimizde! Hangi markette en ucuz sıvı yağ var belli oldu. Ramazan ayı geldi Migros marketleri harekete geçti. Ayçiçek yağlarında dört gözle indirim bekleyen vatandaşlar zincir marketlerin kataloğunu yakından takip ediyor. Migros'un kataloğu güncellendi. İnternet sitesinde Ayçiçek yağı fiyatlarını listeyen Migros indirim yaptığını duyurdu. İşte 1 Nisan 2022 Cuma 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları!
Ayçiçek yağı fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Zincir marketlerdeki 1, 2, 3, 4 ve özellikle de 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları hergün sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan Ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Evlerdeki hazırlıklar devam ederken vatandaşlar bir yandan market alışverişi yapıyor. Oruç ayının gelmesiyle birlikte Migros'un aktüel kataloğu güncellendi. Peki Migros'ta ayçiçek yağında indirim var mı? Marketlerde ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Migros'ta ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yağdı. Sıvı yağlarda sürpriz indirimler yapıldı. İşte 1 Nisan 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları!
Migros 2 ve 2 litrelik sıvı yağlarda indirime gitti. Orkide ve Yudum marka sıvı yağlarda fiyatlar düştü. İşte güncel Migros ayçiçek yağı fiyatlarının tamamı...
Orkide Ayçiçek yağında yüzde 15 indirim yapıldı. 3 litrelik Orkide sıvı yağ 129 TL'den 109 TL'ye düştü.