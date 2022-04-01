1259 TL'den 1.611 TL'ye çıktı! Okul masrafları karşılanacak! E-Devlet'ten başvuru yapanlardan gerekli şartları taşıyanların hesaplarına para yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerinde miktarı arttırdı. Başvurusu kabul edilen herkes veriliyor. Güzel haber geldi, vatandaşlara ödeme yapılacak. Eğitim hayatının devam etmesi ve ihtiyaçların karşılanması için Bakanlık tarafından her yıl öğrenciler için para yardımı yapılıyor. 2022 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra destek ödemelerine de zam geldi. Böylelikle SED yardımı olarak da bilinen öğrenci destek ödemeleri 1259 TL'den 1.611 TL'ye yükseldi. Peki kimler SED yardımı alabilir? Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde...