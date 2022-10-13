Yerli otomobil TOGG nasıl satılacak? Satışta Apple modeli gündemde!

Gemlik'teki tesis sadece bir üretim tesisi olmayacak. 'Gemlik Kampusu' olarak adlandırılan tesislerde bir kullanıcı deneyim merkezi hizmeti de verilecek. Tüketiciler Togg'un mobilite ekosistemine yönelik teknolojilerini ve ürünlerini bu alanda deneyimleyebilecek. Öte yandan, Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın, "Ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurtdışında da başarılı olamaz. Bu nedenle ilk 18 aylık süreçte ülkemizdeyiz" sözleriyle vurguladığı gibi üretilen C-SUV'lar ilk olarak Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak. Bu süre, talebin durumuna göre 3 ay daha aşağıya çekilebilecek yani 15 ayın ardından da ihracat gerçekleşebilecek. İhracatta ise ilk etapta Almanya ve Fransa gibi ülkeler hedeflenecek.