O tarihten itibaren geçerli! 2.500 TL toplam borçtan DİREKT düşüyor! Kredi ve kredi kartı borcunuz TEK SEFERDE yok olacak

Borcu olan vatandaşa güzel haber geldi. Milyonlarca kişinin borcu siliniyor. Meclis'e sunulan ilk torba yasa ile milyonlarca vatandaşın borçları temizlenmiş olacak. Ayrıca sicil affı ile birlikte kara listeler silinecek ve hem esnaf hem de vatandaş rahat nefes alacak. Ekim ayı ile birlikte Meclis maratonu başlarken beklediğimiz torba kanunlar da sırasıyla gündeme geliyor. Daha önce bu köşeden de detaylarını aktardığımız torba kanunlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Birkaç torba kanun şeklinde Meclis'e gelecek düzenlemeler hem borç yükünü azaltacak hem de birçok kesimin beklediği sosyal iyileştirmeleri sağlayacak.İşte konu hakkında detaylar...