EYT'liye SGK'lıya, Bağ-Kur'luya dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! Emekliler yeni yılda bayram edecek! En düşük emekli maaşı...
Emekli maaşına ve emekli promosyonunu haciz konulur mu? sorusu cevabını buldu. Emekli milyonlarca vatandaşın bilmediği detay açıklandı.
EYT son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT'nin aralık ayında çıkmaıs bekleniyor. EYT çalışmalarında sona gelinmesinin ardından ilk etapta 1.5 milyon kişinin EYT kapsamına gireceği belirtildi. 1999 senesinden önce çalışmaya başlayan ve 25 yaşını doldurmuş erkekler, 20 yılını dolduran kadınlar yaşa takılmadan emekli olacak. İşte EYT son durum ve konu hakkında tüm merak edilenler...
İLK ETAPTA 1.5 MİLYON
EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor.
1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.