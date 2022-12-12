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Haberler Ekonomi 1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

Sene sonunun yaklaşmasıyla eş güdümlü çalışanlar ve emekliler alacakları maaşlarının kaç para artacağını öğrenmek bağlamında yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Birçok uzman enflasyon oranlarından yola çıkarak yüksek maaş yapılacağını belirtiyor. Gelen haberlere göre yetkililer emeklilerin enflasyondan daha düşük etkilenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklamışlar. Peki 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memurun zam oranı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi? Takvim.com.tr tüm detayları sizler için yazdı...

takvim.com.tr
12.12.2022 10:20 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:20
1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

En düşük emekli maaşı ve refah payını duyanlar göbek attı! Hemen bir bakın... Milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunan emekli maaş zammı bağlamında kritik ön görüler peş peşe gelmeye başladı. Konu hakkında verdiği ayrıntılara göre, Aralık ayının sonuna doğru binlerce vatandaş "SSK Bağkur 1 Ocak 2023 zammı ne kadar olacak? 2023 senesinde en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor ve araştırıyor.

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1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

2023 Ocak Ayı Emekli Maaşı Zam Tahminleri

Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak.

1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek. Eğer 10 puanlık bir refah payı gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 25.91'e, memurların ve emeklilerinin ise 27.83'e ulaşacak.

1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

2023 Ocak Ayı Emekli Maaşı Zam Tahminleri

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 65.2. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek.

1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e yükselecek.

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