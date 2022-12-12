1 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur emekli maaş zamları peş peşe belli oldu! Şimdi bakın! En düşük emekli maaşı ve refah payı bombası!
Sene sonunun yaklaşmasıyla eş güdümlü çalışanlar ve emekliler alacakları maaşlarının kaç para artacağını öğrenmek bağlamında yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Birçok uzman enflasyon oranlarından yola çıkarak yüksek maaş yapılacağını belirtiyor. Gelen haberlere göre yetkililer emeklilerin enflasyondan daha düşük etkilenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklamışlar. Peki 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memurun zam oranı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi? Takvim.com.tr tüm detayları sizler için yazdı...
12.12.2022 10:20 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:20
En düşük emekli maaşı ve refah payını duyanlar göbek attı! Hemen bir bakın... Milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunan emekli maaş zammı bağlamında kritik ön görüler peş peşe gelmeye başladı. Konu hakkında verdiği ayrıntılara göre, Aralık ayının sonuna doğru binlerce vatandaş "SSK Bağkur 1 Ocak 2023 zammı ne kadar olacak? 2023 senesinde en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor ve araştırıyor.