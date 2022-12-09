EYT'DE OCAK 2023 YAŞ + TAZMİNAT TABLOSU! Yaşa takılan hangi ek ödeme nasıl eklenecek? Kıdem tazminatında tam yılı aşan süre detayı

* Tam yılı aşan süreler de hesaba katılıyor mu?

İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatı her geçen tam yıl için en az 30 günlük ücret tutarıdır. Burada brüt yani giydirilmiş ücrete göre hesaplama yapılıyor. Bir tam yılı aşan süreler için de oranlama yaparak hesaplama yapılıyor. Yani 1 yılı aşan günler boşa gitmiyor. Örneğin; 10 yıl 6 aylık çalışan ve giydirilmiş brüt ücreti 10.500 lira olan çalışanın tazminatı şöyle hesaplanıyor: