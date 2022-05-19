Yerli otomobil TOGG hakkında flaş açıklama! İşte aracın caddelere çıkacağı tarih

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ TEKNOLOJİDEN ÇIKIYOR"

Zuckerberk, Elon Musk ve Jack Ma gibi girişimcilerin ortak özelliklerine değinerek konuşmasını sürdüren Hisarcıklıoğlu, "Günümüzün büyük şirketleri teknoloji şirketleridir. Genç girişimciler ve şirketleri artık sıkça görünüyor. Zuckerberk, bugün piyasa değeri 1 trilyon dolar olan Facebook'u 23 yaşında kurarken, Whatsapp 55 çalışanıyla 24 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Elon Musk adında bir girişimcinin kurduğu ve dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla, diğer tüm otomotiv şirketlerinin toplamından daha değerli. Bir bilgisayar, iyi bir fikir ve azimle, kendi işimizi kurmak mümkün. Bunlar başka ülkede olur ama bizde olmaz gibi düşünceye kapılabilirsiniz. Fakat geçen sene, tam 129 Türk girişimine, yurt dışından 1,3 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımları alan şirketlerin çoğunu da sizler gibi üniversite öğrencisi veya okulu yeni bitirmiş gençler kurdu. Şimdi bunlar için, 'kodlama bilmek filan lazım' diyen olur. Bizim Ankara ETÜ mezunu bir kardeşimiz, Hediye Sönmez, memleketine döndü ve babasının tarlasındaki narenciyeyi internetten tüm ülkeye satmaya başladı. Yani demem o ki, fırsatlar çok" şeklinde konuştu.