Yerli otomobil TOGG hakkında flaş açıklama! İşte aracın caddelere çıkacağı tarih
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG hakkında yeni açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Otomobilimizi 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız" dedi.
Burada düzenlenen konferansa katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, anlamlı günde Samsun'da gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanı'mıza rezerve etmiştik.
Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok" diye konuştu.
Öte yandan Samsun Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenlere "Girişimcilik, Liderlik ve Türkiye'nin Teknoloji Hamlesi" konulu konferans veren Hisarcıklıoğlu, iyi bir girişimci olmanın yolunun ortaklık kültürünü geliştirmekten geçtiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Bizim kültürümüzde 'icat çıkarma' deyimi çoktur. Lakin devir icat çıkarma devri. Devir, eski köye yeni adet getirme devri. Sermayeniz bir garaj, bir de bilgisayar. Dijital dönemdeyiz. Dijital dönüşümle birlikte yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Firmalar her işi kendi yapmak yerine bireysel girişimcilerle ortak çalışmaya başladılar" diye konuştu.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ TEKNOLOJİDEN ÇIKIYOR"
Zuckerberk, Elon Musk ve Jack Ma gibi girişimcilerin ortak özelliklerine değinerek konuşmasını sürdüren Hisarcıklıoğlu, "Günümüzün büyük şirketleri teknoloji şirketleridir. Genç girişimciler ve şirketleri artık sıkça görünüyor. Zuckerberk, bugün piyasa değeri 1 trilyon dolar olan Facebook'u 23 yaşında kurarken, Whatsapp 55 çalışanıyla 24 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Elon Musk adında bir girişimcinin kurduğu ve dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla, diğer tüm otomotiv şirketlerinin toplamından daha değerli. Bir bilgisayar, iyi bir fikir ve azimle, kendi işimizi kurmak mümkün. Bunlar başka ülkede olur ama bizde olmaz gibi düşünceye kapılabilirsiniz. Fakat geçen sene, tam 129 Türk girişimine, yurt dışından 1,3 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımları alan şirketlerin çoğunu da sizler gibi üniversite öğrencisi veya okulu yeni bitirmiş gençler kurdu. Şimdi bunlar için, 'kodlama bilmek filan lazım' diyen olur. Bizim Ankara ETÜ mezunu bir kardeşimiz, Hediye Sönmez, memleketine döndü ve babasının tarlasındaki narenciyeyi internetten tüm ülkeye satmaya başladı. Yani demem o ki, fırsatlar çok" şeklinde konuştu.
"ÜLKEMİZİN 60 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Elektrikli ve otonom araçlarının otomotiv sektörüne girmek için bir fırsat olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Araba dediğimiz cihaz dönüşüyor. Türkiye için hem bir pazara giriş fırsatı hem de otomotiv yan sanayimizin bu dönüşümün dışında kalmaması tedbir alma mecburiyeti doğdu. İşte biz Türkiye'nin otomobili TOGG'a bu vizyonla başladık. Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan, doğuştan elektrikli bir otomobil üretiyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine ve mobilite ekosistemine katkı sağlıyoruz. Bursa Gemlik'teki üretim tesislerimiz de İnşallah bu sene sonunda faaliyete geçiyor. Seneye de TOGG'u yollarda görmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.