Üstüne markette 75 TL indirim! Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor!

Halk Bankası'nın Paraf kart kullanıcısı müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Sözünüze Bonus kampanyasına göre ilgili kartları aracılığı ile 12 ay boyunca her ay düzenli harcama yapacağının sözünü veren tüm müşterilere, verdikleri harcama sözüne göre farklılaşan tutarlarda hediye para ödülünün tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.