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Haberler Ekonomi Üstüne markette 75 TL indirim! Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor!

Üstüne markette 75 TL indirim! Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor!

Halk Bankası Paraf kart kullanıcıları için iki ayrı kampanya geliştirdiğini ve kampanyaya katılım sağlayan tüm müşterilerine toplamda bin 75 TL tutarında hediye para ödülünün verileceğini duyurdu.

takvim.com.tr
20.05.2022 09:07 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:07
Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor! Üstüne markette 75 TL indirim!

Ülkemizin en köklü kamu bankalarından birisi olan ve çağa ayak uyduran avantajlı kampanyaları sayesinde de müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Halk Bankası, Paraf kart kullanıcıları için özel olarak geliştirmiş olduğu TL kazanımlı kampanyaları duyurdu. İşte bankanın Paraf kampanyalarına ilişkin ayrıntılar

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Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor! Üstüne markette 75 TL indirim!

Halk Bankası Sözünüze Bonus Kampanyası 2022

Yeni dönemde birçok farklı kategori altında kampanyalar düzenleyen Halk Bankası, kampanya kategorisine bir yenisini daha dahil ettiğini açıkladı.

Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor! Üstüne markette 75 TL indirim!

Söz konusu kampanyasını "Sözünüze Bonus" ismi ile duyuran banka, ilgili kampanyanın yalnızca bireysel Paraf kredi kartı kullanıcılarını kapsadığını bildirdi.

Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor! Üstüne markette 75 TL indirim!

Halk Bankası'nın Paraf kart kullanıcısı müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Sözünüze Bonus kampanyasına göre ilgili kartları aracılığı ile 12 ay boyunca her ay düzenli harcama yapacağının sözünü veren tüm müşterilere, verdikleri harcama sözüne göre farklılaşan tutarlarda hediye para ödülünün tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.

Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor! Üstüne markette 75 TL indirim!

Söz konusu hediye para tutarları ise şu şekilde belirlendi:

  • Aylık harcama sözü 2 bin 500 TL olanlara: 150 TL
  • Aylık harcama sözü 5 bin TL olanlara: 300 TL
  • Aylık harcama söz 7 bin 500 TL olanlara: 500 TL
  • Aylık harcama söz, 10 bin TL olanlara: 1.000 TL

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