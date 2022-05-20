Üstüne markette 75 TL indirim! Cebinde bankamatik kartı olanlara 150 TL,300 TL, 500 TL ve 1.000 TL karşılıksız para veriliyor!
Halk Bankası Paraf kart kullanıcıları için iki ayrı kampanya geliştirdiğini ve kampanyaya katılım sağlayan tüm müşterilerine toplamda bin 75 TL tutarında hediye para ödülünün verileceğini duyurdu.
Ülkemizin en köklü kamu bankalarından birisi olan ve çağa ayak uyduran avantajlı kampanyaları sayesinde de müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Halk Bankası, Paraf kart kullanıcıları için özel olarak geliştirmiş olduğu TL kazanımlı kampanyaları duyurdu. İşte bankanın Paraf kampanyalarına ilişkin ayrıntılar
Halk Bankası Sözünüze Bonus Kampanyası 2022
Yeni dönemde birçok farklı kategori altında kampanyalar düzenleyen Halk Bankası, kampanya kategorisine bir yenisini daha dahil ettiğini açıkladı.
Halk Bankası'nın Paraf kart kullanıcısı müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu Sözünüze Bonus kampanyasına göre ilgili kartları aracılığı ile 12 ay boyunca her ay düzenli harcama yapacağının sözünü veren tüm müşterilere, verdikleri harcama sözüne göre farklılaşan tutarlarda hediye para ödülünün tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.