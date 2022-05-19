Emekliye 10 bin TL kredi müjdesi! Kimliğinizle başvurmanız yeterli! Şekerbank emekli ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Bankalar birbiriyle adeta yarış halinde faiz oranlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Özellikle emekli vatandaşlara özel uygun geri ödeme koşulları seçenekleri ile kredi imkanı sağlıyor. Şekerbank'tan emekliye 10 bin TL kredi müjdesi gündemde yoğun ilgi görüyor ve nakit ihtiyaçlarını kolay, hızlı bir şekilde karşılamak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Peki Şekerbank emekli ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Şekerbank 10 bin TL kredi hakkında bilgileri haberimizde derledik.