SSK SGK, Bağkur'luya peşin ödeme: Bankaya gidip elden alınacak! Aylık emekli maaşı alan herkese 2 bin 500 TL verilecek!

2022 asgari ücret zammı netleşirken gözler emekli maaşlarına çevrildi. Öte yandan emekli promosyon ödemeleri hakkında gelişmeler merak ediliyor. Emeklililer maaşını aldıkları banka tarafından maaşa ek promosyon ödemesi alıyor. Bu bağlamda bankalar emekli müşteri için promosyonla yarışıyor. Kimi bankalar ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? 2022'de emekli promosyon ödemelerine zam gelecek mi? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte merak edilenler!