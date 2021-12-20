81 ildeki dar gelirli vatandaşlara müjde! 1.150 TL hesaplara anında yatırılıyor İstanbul, Ankara... En az 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor

Kira yardımları hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik. Neredeyse asgari ücret kadar kira istenen bir çok ilde dar gelirli vatandaşlara deslet yardım eli uzattı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık yardımlarını duyurdu. Hem evli kentsel dönüşüme girenlere, hem de kirasını ödeyemeyenlere ödemeler yapılıyor. En az 18 ay ödenen bu yardımlar 715 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. İşte detaylar...