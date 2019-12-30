Yerli otodan ses getirecek müthiş özellik! Dünya otomotiv tarihine imza atacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Yüzde 100 elektrikli yerli otomobil tasarruf yönüyle de dikkat çekiyor. 500 km menzilli bataryası ile de ses getirecek araç İstanbul'dan İzmir'e 10 liranın altında bir maliyetle gidebilecek. Ayrıca yerli otomobilde her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacak bir ekran var. Bu 3 bölme ise Avrupa'da ilk olacak. İşte Türkiye'nin Otomobili'nin dünyada ses getirecek özellikleri...
Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer almayı hedefliyor.
100 KM'DE 2 LİRALIK ŞARJ
Dünya'daki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Normal bir priz ile 10 saatte şarj olacak yerli otomobil, DV şarj ünitesi ile ise 30 dakikada hazır hale gelecek. Farklı modeller için 160 km'den 280 km kadar hıza ulaşması planlanan yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak. Bu da İstanbul İzmir arasının 10 liradan daha az bir rakama gidilebileceği anlamına geliyor.