Yerli otodan ses getirecek müthiş özellik! Dünya otomotiv tarihine imza atacak

100 KM'DE 2 LİRALIK ŞARJ

Dünya'daki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Normal bir priz ile 10 saatte şarj olacak yerli otomobil, DV şarj ünitesi ile ise 30 dakikada hazır hale gelecek. Farklı modeller için 160 km'den 280 km kadar hıza ulaşması planlanan yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak. Bu da İstanbul İzmir arasının 10 liradan daha az bir rakama gidilebileceği anlamına geliyor.