TOKİ 2020 başvuru ne zaman bitiyor? 970 bin talep geldi! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?
TOKİ 2020 başvuruları devam ediyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projeye bugüne kadar 970 bin 788 talep geldi. Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden alınan başvuruların yüzde 60'ı elektronik ortamdan gerçekleştirildi. Başvuru sahipleri, kura tarihlerin beklemeye başladılar. Peki, TOKİ 2020 başvuru ne zaman bitiyor? TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesine yoğun talep var. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvuru sürecinde 970 bin 788 başvuru kabul edildi. TOKİ tarafından 2020 yılında inşa edilecek konutlara başvuru sürecinde son viraja girildi. Peki, TOKİ 2020 başvuru ne zaman bitiyor? TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...
TOKİ 100 bin sosyal konut için talep 1 milyona yaklaştı. Dün saat 17:00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 970 bin 788 oldu. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 661 bin 80'i başvuru ücretini yatırdı. Toplam başvuruların yüzde 60'ının ise e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi.
TOPLAM 524 MİLYON LİRA YATIRILDI
Üç hafta önce başlanan başvuru süresince toplam 524 milyon 50 bin lira bedel yatırıldı. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 273 bin 740 olurken, 388 bin 61 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.