TOKİ 2020 başvuru ne zaman bitiyor? 970 bin talep geldi! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOPLAM 524 MİLYON LİRA YATIRILDI

Üç hafta önce başlanan başvuru süresince toplam 524 milyon 50 bin lira bedel yatırıldı. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 273 bin 740 olurken, 388 bin 61 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.