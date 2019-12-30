Kredi kartı kullananlar dikkat! Para puanlarınız silinecek!
Kredi kartı kullananlar dikkat. Yılın bitmesine sayılı günler kala kartınızda biriken para puanlar silinebilir. Para puanları ve uçuş millerini kullanmak isteyenler son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki para puanları son kullanma günü nedir?
Akaryakıt, giyim, market ve havayolu firmaları müşterilerine puan kazandırıyor. Alışverişlerde kazanılan para puanların bir kısmı her yıl sonu sıfırlanırken bir kısmı da geçerliliğini yitiriyor. Uçuş millerinin bir kısmı da aynı akıbete uğruyor. Pek çok tüketici, puanların yıl sonunda silineceğini bilmediği için mağdur olabiliyor. Müşterilerini mağdur etmek istemeyen firmalar, tüketicilere bilgilendirme mesajı ya da e-posta gönderiyor. Böylece tüketiciler ne kadar para puanlarının olduğu ve bunların ne kadarının silinebileceğini öğreniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, 31 Aralık'ta kullanılmayan para puanlar ya sıfırlanıyor ya da bir kısmı geçerliliğini yitiriyor. Bu uygulama her şirkete göre değişiyor. Kullanılmayan puanlar kartı veren firmaya kalıyor. Kartlarda toplanan mil puan ve para puanların bir sonraki yıla aktarılmadığı için kullanılması tavsiye ediliyor.
Tüketiciler, kartlarda biriken para puanlarla üzerine bir miktar ekleyip alışveriş yapabilir. Örneğin, uçuş kartlarında biriken mil puanları seyahatiniz için kullanabilirsiniz. Böylece milleriniz silinmemiş ve seyahatinizi daha ucuza getirmiş olursunuz. Bu puanları kullanmadan önce yetkili firmayı arayarak bilgi alabilir ya da konuyla ilgili bilgilendirme yapılıp yapılmadığına dair e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz.
Tüketiciler, kartlarda biriken para puanlarla üzerine bir miktar ekleyip alışveriş yapabilir. Örneğin, uçuş kartlarında biriken mil puanları seyahatiniz için kullanabilirsiniz. Böylece milleriniz silinmemiş ve seyahatinizi daha ucuza getirmiş olursunuz. Bu puanları kullanmadan önce yetkili firmayı arayarak bilgi alabilir ya da konuyla ilgili bilgilendirme yapılıp yapılmadığına dair e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz.