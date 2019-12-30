Kredi kartı kullananlar dikkat! Para puanlarınız silinecek!

Akaryakıt, giyim, market ve havayolu firmaları müşterilerine puan kazandırıyor. Alışverişlerde kazanılan para puanların bir kısmı her yıl sonu sıfırlanırken bir kısmı da geçerliliğini yitiriyor. Uçuş millerinin bir kısmı da aynı akıbete uğruyor. Pek çok tüketici, puanların yıl sonunda silineceğini bilmediği için mağdur olabiliyor. Müşterilerini mağdur etmek istemeyen firmalar, tüketicilere bilgilendirme mesajı ya da e-posta gönderiyor. Böylece tüketiciler ne kadar para puanlarının olduğu ve bunların ne kadarının silinebileceğini öğreniyor.