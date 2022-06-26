Yerli doğal gazda geri sayım başladı! Bakan Fatih Dönmez “100 saniyede 100 yılın projesi” diyerek paylaştı
Bakan Dönmez, Sakarya gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervlerinin karaya taşınmasıyla ilgili çok önemli bir paylaşımda bulundu. Dönmez "Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 99'unu ithal ediyor. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahası projesi bu yüklü maliyeti hafifletecek en büyük adım" ifadelerini kullandı.
Dönmez'in video paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 99'unu ithal ediyor. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahası projesi bu yüklü maliyeti hafifletecek en büyük adım.
540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Filyos Limanı'nın 170 km açığında. Fatih ve Kanuni kuyuları hazırlıyor. Yavuz'da 65 ton ağırlığındaki dev kontrol vanalarını yerleştiriyor.
Doğal gazı kıyıya ulaştıracak 12 metre uzunluğundaki borular 2 gemi tarafından deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Denizaltındaki 3 hattan birisi gazı getirecek. Biri glikol taşıyacak. Sonuncusu da fiberoptik, hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak.
Proje devam ederken aynı anda 45 gemiden oluşan dev bir filo çalışacak. Boru hattı açık denizdeki 10 kuyudan gelen doğal gazı 1.2 milyon metrekare alana sahip Filyos doğal gaz işleme tesisine taşıyacak.
Bu devasa tesisin ulusal şebeke ile buluşturacağı doğal gaz konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak kapasiteye sahip. Cumhuriyetin 100. Yılında enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak proje hız kesmeden devam ediyor."
BORULAR DENİZE İNDİRİLDİ
Öte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için denize ilk boru indirme ve kaynak töreni geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti.
Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanının yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Hatırlarsanız iki yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023'de milletimizin hizmetine sunulacağını ifade etmiştik. Aradan geçen zaman zarfında gerçekten yoğun bir mesai yürüttük. Fatih'in keşfinin ardından Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerimiz de Karadeniz'e intikal etti. Bu gemilerimiz Fatih'in açtığı kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiler." demişti.
HANELERİN DOĞAL GAZ İHTİYACININ TAMAMI KARŞILANACAK
Ayrıca Bakan Dönmez geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesi ile yaptığı röportajda Karadeniz gazındaki son gelişmelere, Türkiye'nin açılan kuyularla günlük petrol üretiminin nasıl arttığına, Filyos Limanı'nın Türkiye için gelecekteki önemine değinmişti.
Petrolde ithalatın Türkiye'nin toplam ihtiyacının yüzde 92 seviyesinde olduğu bilgisini veren Bakan Dönmez, "Yüzde 8'lik bir üretimimiz var. Doğal gazda yüzde 1 üretimimiz var. Yüzde 99'unu ise ithal ediyoruz. Ama bu Karadeniz'deki keşifle birlikte bu oranları tersine çevireceğiz inşallah. 2020 yılındaki keşifle birlikte süratle sahanın mühendislik çalışmalarını, projelendirmeleri ve sahanın geliştirilmesine ilişkin olarak yoğun bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle ilk boruları da suya indirdik. Yıl sonuna kadar bu boru hatlarının bağlantısını sahayla kıyı terminalleri arasındaki bağlantıları tamamlayacağız. Oradaki üç boru hattını yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. İlk fazda 10 kuyuyu tamamlayacağız. 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküplük bir üretim hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde de 10 kuyuyu 40 kuyuya tamamlayacağız. Böylece 40 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Maksimum üretime ulaştığında Türkiye'deki hanelerin doğal gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" diye konuşmuştu.