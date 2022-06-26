Yerli doğal gazda geri sayım başladı! Bakan Fatih Dönmez “100 saniyede 100 yılın projesi” diyerek paylaştı

HANELERİN DOĞAL GAZ İHTİYACININ TAMAMI KARŞILANACAK

Ayrıca Bakan Dönmez geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesi ile yaptığı röportajda Karadeniz gazındaki son gelişmelere, Türkiye'nin açılan kuyularla günlük petrol üretiminin nasıl arttığına, Filyos Limanı'nın Türkiye için gelecekteki önemine değinmişti.

Petrolde ithalatın Türkiye'nin toplam ihtiyacının yüzde 92 seviyesinde olduğu bilgisini veren Bakan Dönmez, "Yüzde 8'lik bir üretimimiz var. Doğal gazda yüzde 1 üretimimiz var. Yüzde 99'unu ise ithal ediyoruz. Ama bu Karadeniz'deki keşifle birlikte bu oranları tersine çevireceğiz inşallah. 2020 yılındaki keşifle birlikte süratle sahanın mühendislik çalışmalarını, projelendirmeleri ve sahanın geliştirilmesine ilişkin olarak yoğun bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle ilk boruları da suya indirdik. Yıl sonuna kadar bu boru hatlarının bağlantısını sahayla kıyı terminalleri arasındaki bağlantıları tamamlayacağız. Oradaki üç boru hattını yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. İlk fazda 10 kuyuyu tamamlayacağız. 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküplük bir üretim hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde de 10 kuyuyu 40 kuyuya tamamlayacağız. Böylece 40 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Maksimum üretime ulaştığında Türkiye'deki hanelerin doğal gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" diye konuşmuştu.