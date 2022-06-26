AK Parti ve HAK-İŞ’ten flaş asgari ücret açıklaması! Ara zam enflasyonun üzerinde mi olacak? Emekli ve memura Temmuz zammının ardından…
3600 ek gösterge, emekli ve memura Temmuz zammı derken milyonlarca kişinin merak ettiği bir diğer konuysa asgari ücrete ara zam oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam için önümüzdeki haftayı işaret etti. Öte yandan HAK-İŞ'ten ve AK Parti'den asgari ücrete zam hakkında yeni açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ın emekli ve çalışan memurlara verdiği 3600 ek gösterge müjdesinin ardından Temmuz zammı ve asgari ücret ile ilgili açıklamaları merak eder oldu.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz Cuma günü emekli ve memurları ilgilendiren Temmuz zammı hakkında "Enflasyonun üzerinde olacak" açıklamasında bulunurken asgari ücretle ilgili ise önümüzdeki haftayı işaret etti.
İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları:
EMEKLİ VE ÇALIŞANLARA TEMMUZ ZAMMI
217 milyar lirasını kamu çalışanlarımızın aylıklarında yapılacak artışa harcayacağız. Yüzde 40 civarında artış yapılacak. Şimdiden bütçemize koymuş oluyoruz. 154 milyar lirasını emekli aylıklarına yapılan artışlar. Kuruluşların elektrik ve doğalgazda vatandaşa desteği var, oraya 134,5 milyar lira ilave destek koyacağız. 105 milyar lirasını üretken alanlara aktaracağız. Tarım, sanayi, karayolu ve demiryolu yatırımları gibi çok çeşitli alanlara. 103 milyar lirasını mahalli idarelere vereceğiz.
Sosyal desteklerimiz artıyor. 45 milyar lira ek ödeneklerimiz olacak. Ödeme gücü olmayanların sağlık primleri için 7,7 milyar lira. 65 yaş üstü aylığı ve engelli ve engelli yakınları için 5,8 milyar lira. Türkiye Aile Desteği Programı için 7,5 milyar lira.
Tarıma destekler yapacağız. Mevcut bütçemizde tarıma verdiğimiz doğrudan destekler var. 25,8 milyar liraydı bu. Yıl içinde 3,2 milyar daha ilave edildi. Sulamaya 16,3 milyar lira ayırmıştık. Yine sübvansiyon ve krediler var. Ek bütçeyle 46,4 milyar lira ilave ediyoruz: Desteklere 13,4 milyar lira. Yatırımlara 8,8 milyar lira. Sübvansiyonlu desteklere 24,2 milyar lira ilave destek koyuyoruz. İkisini topladığınızda bu sene tarım desteğimiz toplam 104 milyar liraya ulaşıyor.