AK Parti ve HAK-İŞ’ten flaş asgari ücret açıklaması! Ara zam enflasyonun üzerinde mi olacak? Emekli ve memura Temmuz zammının ardından…

Sosyal desteklerimiz artıyor. 45 milyar lira ek ödeneklerimiz olacak. Ödeme gücü olmayanların sağlık primleri için 7,7 milyar lira. 65 yaş üstü aylığı ve engelli ve engelli yakınları için 5,8 milyar lira. Türkiye Aile Desteği Programı için 7,5 milyar lira.

Tarıma destekler yapacağız. Mevcut bütçemizde tarıma verdiğimiz doğrudan destekler var. 25,8 milyar liraydı bu. Yıl içinde 3,2 milyar daha ilave edildi. Sulamaya 16,3 milyar lira ayırmıştık. Yine sübvansiyon ve krediler var. Ek bütçeyle 46,4 milyar lira ilave ediyoruz: Desteklere 13,4 milyar lira. Yatırımlara 8,8 milyar lira. Sübvansiyonlu desteklere 24,2 milyar lira ilave destek koyuyoruz. İkisini topladığınızda bu sene tarım desteğimiz toplam 104 milyar liraya ulaşıyor.