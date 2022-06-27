27 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi: Marlboro, Camel, Kent, Winston! SİGARAYA ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta 125,19 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 111,72 dolara kadar gerileyerek haftayı 113,12 dolardan tamamladı. Akaryakıt fiyatları kadar sigara fiyatları da gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Sigarada ise indirim beklenmezken yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki SİGARAYA ZAM VAR MI? İşte 27 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyat listesi...