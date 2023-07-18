Yeni EYT paketi geldi! 2. Torba Yasa için 6 madde sıralandı! 2000-2008 s. sigortalıya kademeli emeklilik verilecek! Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim....

Meclis Temmuz zammını içeren torba teklifini yasalaştırarak tatile girdi. Şimdi gözler 2. torba yasaya çevrildi. TBMM açıldığında milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi masaya yatıracak. Bu tasarı ile özellikle, emekliliği kolaylaştıracak adımların önümüzdeki dönemde tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi hedefleniyor. Peki, 2. torba yasada neler olacak? Hangi maddeler yer alacak? İşte tüm detaylar...