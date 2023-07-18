Staj ve çıraklık sigortası için SGK'dan nihai tablo geldi! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....
Türkiye'de uzun süredir beklenen EYT düzenlemesi hayata geçirildi ve milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Bu önemli reforma ek olarak, çıraklık sigortası konusunda da sevindirici bir gelişme yaşandı. Yakında gerçekleştirilmesi planlanan yeni emeklilik reformuyla birlikte, çıraklık sürelerinin de sigortaya dahil edilmesi bekleniyor. Bu düzenleme, gençlerin mesleki eğitim sürelerini emeklilik sürecine ekleyebilmelerine olanak tanıyacak. Mevcut düzenlemeye göre, anneler ve avukatlar 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyorlar. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte bu istisnaların kapsamı genişletilerek daha fazla kişiyi kapsaması hedefleniyor. Peki, staj ve çıraklık sigortası geçerli sayılacak mı? İşte detaylar...
18.07.2023 11:35 - Son Güncelleme: 18.07.2023 11:36
Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için getirilen EYT yasasının ardından, çıraklık sürecinde olan bireyler için de emeklilik imkanlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, çıraklık sürecindeki milyonlarca vatandaşın emeklilik planlarını değiştirebilecek potansiyele sahip. Peki, staj ve çıraklık EYT kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...