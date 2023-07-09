YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SON DAKİKA! THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire projesinde son durum!
THY Emlak Konut Arnavutköy projesinde son durum merak ediliyor. Başvurular 2 Haziran'da sona ermişti. Gözler bu kez kura çekim tarihi ve sonuçlarına çevrildi. İsim listelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İnternet arama motorlarında ''THY Emlak konut kura ne zaman, saat kaçta? Arnavutköy kura çekim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' şeklinde araştırmalar yapılıyor. İşte son dakika gelişmeler...
Yenişehir evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı sorusu sıkça araştırılıyor. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek olan THY Emlak Konut projesinin detayları belli oldu. Başvurular tamamlanır tamamlanmaz kura çekimi için bekleyişe geçildi. Kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı. İşte son durum...
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arvavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebiliyor.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖT ÖDEME PLANI
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL