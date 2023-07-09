YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SON DAKİKA! THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire projesinde son durum!

Yenişehir evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı sorusu sıkça araştırılıyor. Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek olan THY Emlak Konut projesinin detayları belli oldu. Başvurular tamamlanır tamamlanmaz kura çekimi için bekleyişe geçildi. Kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı. İşte son durum...