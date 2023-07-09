Yeni hafta geldi A101'in aktüel kataloğu netleşti! Fiyatlar tıkır tıkır düştü! Ayçiçek yağı 42 TL, 16'lu tuvalet kağıdı 68 TL! Sabun, deterjan...
A101'in 9-14 Temmuz ve 13 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımlandı. Vatandaşlar bu hafta bakım, temizlik ürünlerinde indirimlerle karşılaşacak. Vatandaşlar haftalık, aylık alışveriş için zincir marketlerini tercih ediyor. Bu noktada A101 marketlerinin güncel kataloğu da yakından takip ediliyor. 10 TL üzeri alışverişte Gliss şampuan 19.95, Tursil sıvı deterjan 16.95'e düşüyor. Dove sabun da bu hafta 16.75 TL'ye satışa çıktı. 1,2,3,4,5 litrelik sıvı ayçiçek yağlarında da fiyatlar indi. 1,25 litrelik Yudum ayçiçek yağı 57.95'e raflardaki yerini aldı. İşte A101 fiyatı düşen ürünler...
09.07.2023 17:54 - Son Güncelleme: 09.07.2023 17:54
Yeni hafta gelir gelmez A101'in kataloğu araştırılmaya başlandı. Bu haftaya özel indirimler az evvel duyuruldu. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101 zincir marketleri 10 Temmuz itibariyle ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, sabundan deterjana 100'den fazla üründe kampanya başlattı. Ayrıca 13 Temmuz itibariyle de elektronik ürünlerden züccaciyeye aradığınız her şey A101'de olacak. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler bu haftayı sıkı takip ediyor. İşte A101 güncel aktüel kataloğu tamamı...
9- 14 TEMMUZ 2023 A101 HAFTANIN YILDIZLARI
A101 yeni indirimleri başladı. Peki hangi ürünlerde indirim var?
Yoğurt 63 TL,