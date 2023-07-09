Kooperatif marketleri işaret fişeğini yaktı 25 üründe fiyatlar DÜŞTÜ! Tarım Kredi 9-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! 2 çeşit Torku bisküvi 14,75!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-13 Temmuz ve 9-31 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğunu az evvel yayımladı, vatandaşlar 2 çeşit bisküvi dahil 25 indirimli ürünleri merak ediyor. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. O tarihlerde Tarım Kredi'de indirime giren ürünler belli oldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste.