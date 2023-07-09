Kooperatif marketleri işaret fişeğini yaktı 25 üründe fiyatlar DÜŞTÜ! Tarım Kredi 9-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! 2 çeşit Torku bisküvi 14,75!
Tarım Kredi'nin 9-31 Temmuz 2023 fiyat listesine göre, 25 farklı üründe büyük fiyat düşüşleri gerçekleşti. Bu indirimler arasında dikkat çeken ürünler arasında 2 çeşit Torku bisküvi, sadece 14,75 TL'ye satışa sunuluyor. Kooperatif marketlerinin fiyat indirimleri, tüketicilere ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlıyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte, alışveriş yaparken bütçe dostu seçeneklere yönelebiliyor ve aynı kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı elde ediliyor. İşte Tarım Kredi 9-13 Temmuz ve 9-31 Temmuz fiyat listesi.
09.07.2023 16:12 - Son Güncelleme: 09.07.2023 16:12
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-13 Temmuz ve 9-31 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğunu az evvel yayımladı, vatandaşlar 2 çeşit bisküvi dahil 25 indirimli ürünleri merak ediyor. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. O tarihlerde Tarım Kredi'de indirime giren ürünler belli oldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste.