Tam 3 ay ödeme alınmıyor! Günde 50 TL ödeyerek 40.000 TL kredi çekin! Çalışanlar ve emekliler... Paraya ihtiyacı olanlar dikkat az önce duyuru geldi

Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere güzel haber geldi. Kredi çeken bir çok kişi geri ödemeyi hemen yapmaya başladığından şikayetçi. Ancak yeni dönemde Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekenler ödemesini 3 ay erteleyebiliyor. Banka tarafından duyurulan yeni kampanya krediye ihtiyacı olanları sevindirdi. Vade dayısı 36'ya kadar çıkartılabiliyor. Aldığınız parayı geri ödemeye başladığınızda ister eşit taksitler halinde, ister artan taksitli, isterseniz de azalan taksitli seçeneğini kullanabilirsiniz. İşte %1.55 faiz oranıyla en cazip kredi kampanyası olan Vakıfbank İhtiyaç Kredisi kampanyasının detayları...