Tarım Kredi marketlerinde pirinç, mercimek ve garnitür indirime girdi! Fiyatları düşürdüler taze peynir 12,90'dan satılmaya başlandı!
Tarım Kredi marketlerinin yeni indirimleri belli oldu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketler arasında yer alan Tarım Kredi'de bu hafta kuru bakliyatlardan kahvaltılıklara bir çok üründe indirimler yapıldı. Yapılan açıklamada, ''Kampanyadan yararlanmak için 4-13 Şubat tarihleri arasında mağazalarımıza uğramayı unutmayın.'' denildi. Peki bu haftanın indirimli ürünleri neler? Osmancık Pirinç kg 16,90 TL'ye düştü. Biber Salçası 600 g: 13,45 TL'den satışmaya başlandı. İşte detaylar...
08.02.2022 12:54
- Son Güncelleme: 08.02.2022 12:54
Yerli üretimi destekleyen Tarım Kredi, tarlalardan sofralara kaliteli gıda transferini gerçekleştirmeye devam ediyor. ''Çiftçimizin emeğini sofralarınıza en doğal haliyle taşıyoruz'' diyen Tarım Kredi 4-13 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Tarım Kredi marketleri tarafından duyurulan yeni kampanyanın detaylarına haberimizde yer verdik. Bu hafta özellikle pirinç, mercimek, garnitür ve peynir fiyatları dikkat çekti. İşte tam liste...