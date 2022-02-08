Tarım Kredi marketlerinde pirinç, mercimek ve garnitür indirime girdi! Fiyatları düşürdüler taze peynir 12,90’dan satılmaya başlandı!

Yerli üretimi destekleyen Tarım Kredi, tarlalardan sofralara kaliteli gıda transferini gerçekleştirmeye devam ediyor. ''Çiftçimizin emeğini sofralarınıza en doğal haliyle taşıyoruz'' diyen Tarım Kredi 4-13 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Tarım Kredi marketleri tarafından duyurulan yeni kampanyanın detaylarına haberimizde yer verdik. Bu hafta özellikle pirinç, mercimek, garnitür ve peynir fiyatları dikkat çekti. İşte tam liste...