Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar (72 bin TL) maaş! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Yurtdışında kariyer hedefleyenler için ülkelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni Zelanda 12 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Son günlerde yurtdışına işçi alımı ilanları artmaya başladı ve Yeni Zelanda'da çalışmak isteyenler hangi mesleklere alım yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Yeni Zelanda işçi alımına dair merak edilenler haberimizde...