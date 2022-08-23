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Haberler Ekonomi Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar (72 bin TL) maaş! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar (72 bin TL) maaş! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Yurt dışına işçi alımları son dönemde artmaya başladı ve farklı farklı ülkeler duyurular yapıyor. Yurtdışında yüksek masala çalışmak isteyenler bu konuyla yakından ilgileniyor ve güncel alımlar hakkında araştırmalar yapıyor. Almanya'nın yanı sıra Yeni Zelanda da işçi alımı yapacağını duyurdu. 12 bin işçiye istihdam kapısı sağlayacak olan Yeni Zelanda işçi alımı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Göç Bakanı Michael Wood'un açıklamasına göre önümüzdeki yaz sezonunda çalışmak üzere 12 bin geçici işçi alınması planlandığı duyuruldu. İşte Yeni Zelanda işçi alımına dair merak edilenler!

takvim.com.tr
23.08.2022 15:54 - Son Güncelleme: 23.08.2022 15:54
Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar 72 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Yurtdışında kariyer hedefleyenler için ülkelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni Zelanda 12 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Son günlerde yurtdışına işçi alımı ilanları artmaya başladı ve Yeni Zelanda'da çalışmak isteyenler hangi mesleklere alım yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Yeni Zelanda işçi alımına dair merak edilenler haberimizde...

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Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar 72 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Almanya'nın ardından Yeni Zelanda da iş gücü açığını kapatmak için işçi almayı planladığını duyurdu.

Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar 72 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Göç Bakanı Michael Wood'un açıklamasına göre önümüzdeki yaz sezonunda çalışmak üzere 12 bin geçici işçi alınması planlanıyor.

Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar 72 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

İş gücü açığı nedeniyle göçmenlere yönelen ülkelere Yeni Zelanda da eklendi.

Yeni Zelanda 12 BİN Türk işçi alımı yapıyor! 4 bin dolar 72 bin TL maaş verilecek! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Yaşlı bakımı, inşaat, altyapı, turizm...

Hükümet, ülkedeki açığı kapatmak üzere, geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

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