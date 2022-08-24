İŞKUR+MEB'den okullara 60.000 kişilik TYP temizlikçi işçi alımı müjdesi! 81 ilde 18-40 yaş arasına 5.500 TL maaş!
Ağustos-Eylül ayı TYP ilanları hakkında aramalar hız kazandı. Kamu kurumlarına personel alımı ilanlarından bir tanesi olan toplum yararına programı kapsamında personel alımı başvuruları nasıl yapılacak ve başvuru tarihi nedir? İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? Soruları yeniden gündeme geldi. İşte son dakika gelişmeler...
Okulların açılmasına az bir zaman kala güvenlik ve temizlik görevlisi alımı İŞKUR üzerinden başlıyor. İŞKUR MEB ile birlikte TYP alımlarının ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusuydu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda TYP alımına dair önemli açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar." ifadelerine yer verdi. Peki, İŞKUR TYP temizlikçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!
"60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır olacak"
Milli Eğitim Bakanı Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu;
"Okullarımızdaki en büyük sıkıntı temizlik elemanlarıyla ilgili. İlk kez 5 Eylül'de okullar açılmadan önce 60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır olacak. Genelde ekim aylarında kısmi olarak 20-30 bin ile başlayan sayı ilk kez 60 bin ve Eğitim Uyum Haftası'nda sisteme girmiş olacak. Tüm imkanlarımızla birlikte öğrencilerimizin çok daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri, öğretmenlerimizin çok daha sağlıklı bir şekilde eğitime katkı sunabilmeleri ve okul yöneticilerimizin dimdik durarak, devleti arkasında hissederek her türlü imkanla süreçleri çok daha başarılı bir şekilde koordine edebileceği eğitim sistemini daha güçlendirmeyle ilgili bu adımlarımız her geçen gün artarak devam edecek."
Ücret karşılığı derse giren öğretmenler ve usta öğreticilerle ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirten Bakan Özer, bu kişilerin asgari ücret üzerinde ücret aldığını dile getirdi.
İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belirli dönemlerde çeşitli iş kollarına işçi alımı yapılıyor.