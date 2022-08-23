500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!
Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. Bankalar emeklileri kendi bankası çekmek amacıyla harekete geçti. Genellikle nakit gereksinimi olan emeklilerin dikkatini çeken emekli promosyon ödemesiyle alakalı detaylar açıklandı. Banka promosyon ödemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu noktada uyarı yapıldı. Peki, Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? Promosyon iade edilirse ne olur? Cayma bedeli ne kadar? İşte merak edilenler!
23.08.2022 10:08 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:08
Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası promosyon ödemelerinde de her geçen gün artış yaşanıyor. Açıklanan rakamlara göre son olarak emekli promosyon ödemeleri 7.500 TL'ye çıktı. Ancak emekli promosyonuyla ilgili pek bilinmeyen bir detay daha var. Vatandaşlar en çok, "Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? Promosyon iade edilirse ne olur? Cayma bedeli ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte emekli promosyon ödemelerine dair bilinmeyen detaylar haberimizde!