500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası promosyon ödemelerinde de her geçen gün artış yaşanıyor. Açıklanan rakamlara göre son olarak emekli promosyon ödemeleri 7.500 TL'ye çıktı. Ancak emekli promosyonuyla ilgili pek bilinmeyen bir detay daha var. Vatandaşlar en çok, "Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? Promosyon iade edilirse ne olur? Cayma bedeli ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte emekli promosyon ödemelerine dair bilinmeyen detaylar haberimizde!