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Haberler Ekonomi 500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. Bankalar emeklileri kendi bankası çekmek amacıyla harekete geçti. Genellikle nakit gereksinimi olan emeklilerin dikkatini çeken emekli promosyon ödemesiyle alakalı detaylar açıklandı. Banka promosyon ödemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu noktada uyarı yapıldı. Peki, Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? Promosyon iade edilirse ne olur? Cayma bedeli ne kadar? İşte merak edilenler!

23.08.2022 10:08 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:08
500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası promosyon ödemelerinde de her geçen gün artış yaşanıyor. Açıklanan rakamlara göre son olarak emekli promosyon ödemeleri 7.500 TL'ye çıktı. Ancak emekli promosyonuyla ilgili pek bilinmeyen bir detay daha var. Vatandaşlar en çok, "Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? Promosyon iade edilirse ne olur? Cayma bedeli ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte emekli promosyon ödemelerine dair bilinmeyen detaylar haberimizde!

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500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Haziran ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları dahil tüm ücretlerde artışa gidildi. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçti.

500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 5 bin liranın üzerine çıktı.

500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Peki devam eden sözleşmesi olan bir emeklinin aradaki farklı alması mümkün mü ve yeni sözleşme yapabilir mi? İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

500 TL geri ödeniyor! Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

PROMOSYON FARKI İSTENEBİLİR Mİ?

Bankaların promosyonlarda artışa gitmesi sonrası milyonlarca emekli, "Aradaki farklı alabilir miyim?" sorusunu merak etti. Milliyet'te yer alan habere göre bu mümkün ancak sözleşmenin tamamlanmayan kısmı için alınan ücretin geri ödenmesi gerekir.

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