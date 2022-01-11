Yeni zamlı maaşlar nasıl hesaplanacak? 2022 asgari ücret maaş hesabı nasıl olacak? İşte kuruşu kuruşu yeni maaşlarınızın hesabı
2022 yılı ile birlikte asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken daha yüksek maaş alanlar için de asgari ücret kadar kısım vergi istisnası sayıldı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Asgari ücret alanın hesabı hangi rakamdan yapılacak. Asgari ücretten fazla alanlar kaç lira vergi ödeyecek? Vergi istisnası kaç lira olacak bu para kime kalacak? Faruk Erdem tüm soruları örnek hesaplarla cevaplandırdı…
Son günlerde asgari ücretin uygulanması ve özellikle de Asgari Geçim İndirimi konusu çok tartışılıyor. Bana da çok sayıda soru geliyor.
Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alanların vergi istisnası ve tüm çalışanlara daha önce ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusu çok soruluyor. Baktığınızda aslında yeni bir durum ile karşı karşıyayız.
Şirketler bordroları hazırlarken artık gelir ve damga vergisi istisnalarını göz önüne alacaklar. Yine daha önce uygulanmakta olan AGİ ödemeleri de ortadan kalkacak.
DAHA ÖNCE VARDI
Vergisiz asgari ücret aslında daha önce uygulanıyordu. Apartman görevlilerinin maaşları vergisiz olarak hesaplanıyor sadece primler indirilip kalan tutar net ücret olarak ödeniyordu.
Dolayısıyla apartman görevlilerinin asgari ücreti daha fazla olurken AGİ de almıyorlardı. Fakat şimdi yeni durumda tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi.