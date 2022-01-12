Ve sonunda belli oldu! %66'nın üzerinde bir zam! Maaşlara İlave ödeme müjdesi geldi! 2022 Ocak'ta ödenecek ilk ek zam belli oldu
Peş peşe açıklandı. Milyonlar beklyordu. %66'nın üzerinde bir zam! 2022 Ocak'ta ödenecek ilk ek zam belli oldu Emekli maaşlarına yapılacak ek zam Meclis'ten geçti mi sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu doğrultusundan emekli ve memur ek zammına da sahibi olan yeni yasa öneriyi kabul edildi. 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' 15 saat süren görüşmeler ardından Komisyon tarafından kabul edildi. Peki, emekli ve memura verilebilecek zam oranları belli oldu mu? İşte 2022 emekli maaşlarında ek zam oranları.
12.01.2022 08:54
- Son Güncelleme: 12.01.2022 08:54
En Düşük Emekli Maaşı Yüzde 50'nin Üzerinde Arttı!
SSK ve Bağ Kur emeklileri 2022 yılında taban oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ocak'ta TÜİK'in enflasyon verilerinin hemen sonrasında gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrasında taban oranının 2.500 TL olacağını açıklamıştı.
Meclis'e gönderilen teklif sonrasında memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelecek yüzde 2,5'lik ek zam ile taban aylıkları oranları da kabul edildi. 1.500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilen yeni taban oranı ile en düşük emekli maaşı alanlar için 2022 yılında %66'nın üzerinde bir zam yapılmış oldu.