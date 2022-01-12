Kimler 2 bin 500 TL maaş alacak? Dul ve yetim aylığı alanlara kaç TL ödenecek? SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliler için o haber geldi

Özellikle ölüm aylığının en düşük emekli maaşının belirlendiği alt limit olan 2.500 TL seviyesine çıkarılıp çıkarılmayacağı da merak edilen diğer sorular arasında yer alıyor. Yapılan yeni düzenlemeler sonrasında emekli aylıklarında uygulanan alt sınır, malullük ve yaşlılık aylıklarında da uygulanacak. Ölüm aylığı alanlar ise aldıkları oranlar nispetinde bir artış alacak.