Kimler 2 bin 500 TL maaş alacak? Dul ve yetim aylığı alanlara kaç TL ödenecek? SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler için o haber geldi
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler için o haber geldi. Emekli aylıklarında 2022 yılı için belirlene taban 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. 3 Ocak 2022'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre netleşen yeni emekli ve memur maaşlarının ardından hangi emekli gruplarının bu alt limit uygulamasından yararlanacağı ise merak edilmeye başladı. Öte yandan ölüm aylığı gibi SGK desteklerinden yararlanan vatandaşların ise bu alt limit uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları merak ediliyor. İşte 2022 yılı emekli maaşlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
Ölüm Aylığı Alanlar Alt Sınırdan Yararlanabilecek Mi?
Emekli maaşlarında alt sınırın 2.500 TL'ye çıkarılmasının ardından beraberinde birçok yeni soru da gündeme geldi. Yeni yılda tüm çalışan ve emekli grupları için maaş zamlarının netlik kazanmasının ardından özel durumda olan vatandaşların merak ettiği soruların sayısı da çoğaldı.
Özellikle ölüm aylığının en düşük emekli maaşının belirlendiği alt limit olan 2.500 TL seviyesine çıkarılıp çıkarılmayacağı da merak edilen diğer sorular arasında yer alıyor. Yapılan yeni düzenlemeler sonrasında emekli aylıklarında uygulanan alt sınır, malullük ve yaşlılık aylıklarında da uygulanacak. Ölüm aylığı alanlar ise aldıkları oranlar nispetinde bir artış alacak.
Eşi vefat eden bir kişinin aldığı ölüm aylığının hesaplamasında yüzde kaç oranında bu hatan yararlandığı yapılacak hesaplamalarda belirleyici olacak. Yüzde 50 oranında bir dul aylığı alan kişi, yeni hesaplamalara göre 1.250 TL'nin altında maaş alamayacak.
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Öte yandan yüzde 75 oranında bu haktan yararlanan bir vatandaş ise en az 1.875 TL alacak. Yetim aylığında ise bu oranlar yüzde 25 oran için aylık en düşük 625 TL olarak hesaplanıyor.