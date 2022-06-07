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Haberler Ekonomi 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın 'Enflasyon farkı' formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı! Asgari ücrete 6.989,1 zam!

6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın 'Enflasyon farkı' formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı! Asgari ücrete 6.989,1 zam!

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! Emekli ve memurların yanı sıra Temmuz'da asgari ücretliler de zam için bekleyişe geçti. Son haftalarda gündemde olan Asgari ücrete Temmuz zammı için bakanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeşil ışık geldi. Son olarak Erdoğan, Temmuz zammı ile ilgili "Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz" dedi. Peki Asgari ücrete zam var mı, geldi mi? 6 Haziran 2022 Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? Temmuz zammıyla ne kadar olacak?

07.06.2022 08:55 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:43
Asgari ücrete 6.989,1 zam! 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın ’Enflasyon farkı’ formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." açıklaması sonrası asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi heyecanla son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Erdoğan'ın bu açıklamaları Temmuz zammı için sinyal niteliğinde oldu. Ocak ayında yüzde 50'nin üzerinde zamla asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 TL olarak belirlendi. Mayıs ayı enflasyon oranının da açıklanmasıyla 5 aylık emekli ve memur Temmuz zammı kesinleşti. Asgari ücretlilerin de gözleri kendilerine yapılması beklenen zamma çevrildi. Peki Asgari ücrete zam var mı, geldi mi? 6 Haziran 2022 Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? Temmuz zammıyla ne kadar olacak?

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Asgari ücrete 6.989,1 zam! 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın ’Enflasyon farkı’ formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı!

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, GELDİ Mİ?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile her kesimden çalışanları heyecanlandırdı.

Asgari ücrete 6.989,1 zam! 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın ’Enflasyon farkı’ formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı!

Erdoğan, Temmuz zammı ile ilgili açıklamasında "Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete 6.989,1 zam! 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın ’Enflasyon farkı’ formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı!

TEMMUZ ZAMMI İÇİN GÜÇLÜ SİNYALLER

Türkiye İstatistik Kurumu kısaca TÜİK tarafından açıklanan 2022 Mayıs ayı enflasyon oranına göre geçtiğimiz ay enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücrete 6.989,1 zam! 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın ’Enflasyon farkı’ formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı!

Merakla beklenen 5 aylık emekli ve memur zammında da hesaplamalar aşağıdaki gibi oldu;

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,
5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,
5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.

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