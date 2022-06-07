6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın 'Enflasyon farkı' formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı! Asgari ücrete 6.989,1 zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." açıklaması sonrası asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi heyecanla son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Erdoğan'ın bu açıklamaları Temmuz zammı için sinyal niteliğinde oldu. Ocak ayında yüzde 50'nin üzerinde zamla asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 TL olarak belirlendi. Mayıs ayı enflasyon oranının da açıklanmasıyla 5 aylık emekli ve memur Temmuz zammı kesinleşti. Asgari ücretlilerin de gözleri kendilerine yapılması beklenen zamma çevrildi. Peki Asgari ücrete zam var mı, geldi mi? 6 Haziran 2022 Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? Temmuz zammıyla ne kadar olacak?