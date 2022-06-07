Yeni tablo ile emekli maaşı ve ikramiye hesapla! Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter... 3600 ek göstergede yüzde 20 jesti!

Merakla beklenen 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter ve daha bir çok meslek grubunun maaşlarını ve emekli ikramiyelerini doğrudan etkileyecek. 5 milyonun üzerinde memur ve memur emeklisinin maaşı ve ikramiyesi yüzde 20'in üzerinde artış gösterecek. Ek gösterge düzenlemesinin taslağına mevcut emekli memurlar ve ön lisans mezunları da eklendi. Peki ek göstergeler ne kadar artacak? Yeni emekli maaşı ve ikramiyesi kaç TL olacak? İşte emekli aylığı, ikramiye hesabı ve meslek meslek 3600 ek gösterge ZAMLI maaşlar...