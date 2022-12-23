YENİ ZAM sonrası emekli, memur, özel sektör MAAŞ TABLOSU || Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? 2023 asgari ücretle tüm çalışanlara zam ayarı...

Asgari ücretin açıklanmasıyla milyonların yüzü güldü. Peki, asgari ücretin işverene maliyeti nasıl olacak? Yapılan zam sonrası brüt ve net asgari ücret tablosu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle emekliye memura yapılacak zam oranlarında da tahminler netleşiyor. Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olurken işverene maliyeti 11 bin750 lira olarak belirlendi. İşte yeni asgari ücrete göre memur ve emkli maaş tahminleri...