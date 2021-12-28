Yeni yılda yeni zam ipuçları geliyor! SGK'ya başvuran 6 bin 972 lira alıyor! 2022'de avans miktarı yükselecek! 12, 24, 36 ay taksitle... 2022'de emeklilere yapılacak zam tutarlarının yanında bazı detaylar da merak ediliyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen vatandaşlara sunulan nakit avans uygulaması birçok kişinin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Avans ödemelerinde SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu sene yapılan avansın tutarı 6 bin 972 lira olarak belirlenmişti. Yeni senede yeni asgari ücretle bu miktar artacak.