Yeni yılda yeni zam ipuçları geliyor! SGK'ya başvuran 6 bin 972 lira alıyor! 2022'de avans miktarı yükselecek! 12, 24, 36 ay taksitle...
Emeklilik ile ilgili yeni yılda yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen vatandaşlara sunulan nakit avans fırsatı devam ediyor. Nakit avans uygulamasında SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. 2021 senesinde avansın tutarı 6 bin 972 liraydı. Yeni senede yeni asgari ücretle avans miktarı artacak. 2022 asgari ücret miktarı 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Buna göre avans miktarı 2022'de artışa geçecek. Avans tutarı kişinin maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. İşte tüm merak edilenler....
Yeni yılda yeni zam ipuçları geliyor! SGK'ya başvuran 6 bin 972 lira alıyor! 2022'de avans miktarı yükselecek! 12, 24, 36 ay taksitle... 2022'de emeklilere yapılacak zam tutarlarının yanında bazı detaylar da merak ediliyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyen vatandaşlara sunulan nakit avans uygulaması birçok kişinin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Avans ödemelerinde SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu sene yapılan avansın tutarı 6 bin 972 lira olarak belirlenmişti. Yeni senede yeni asgari ücretle bu miktar artacak.
Emeklilik için tek tek gün sayana müjdeli haber geldi. SGK'ya dilekçesin teslim eden alıyor. 3 maaş avans verilecek. Emekli aylığını bekleyenlere nakit sıkıntısı yaşamaması için nakit avans ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme daha sonra 12, 24 ya da 36 taksitle maaşlardan kesiliyor.
Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak bazı talepleri var. Bu taleplerden birisi de emeklilik bekleyenlere sunulan nakit avans fırsatının mevcut emeklilere de sunulması isteniyor. Talep hayata geçerse nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteme hakkına sahip olacak.
NAKİT AVANS İMKANI
Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.
NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ
Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor. Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.