Asgari ücret 4253 TL oldu sırada emekli maaşları var! Emekli maaşı zammında yüzde 15.7 beklentisi

SABAH'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.