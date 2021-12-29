Asgari ücret 4253 TL oldu sırada emekli maaşları var! Emekli maaşı zammında yüzde 15.7 beklentisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin 4253 TL olacağı müjdesini vermesinin ardından milyonlarca emekli de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla beklemeye başladı. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak.
29.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 29.12.2021 07:00
SABAH'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.
Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.