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Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı... 13 milyon emekli Ocak zammını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ek iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için 4 formül konuşuluyor. İşte bu formüller ile emeklilerin elde edecekleri kazanımlar...

Çığıl Ön Yener
29.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 29.12.2021 07:00
Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

Milyonlarca emekli hem Ocak zammına hem de buna ilaveten yapılacak iyileştirmeye kilitlendi. Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Pek çok formül gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için konuşulan formüller ve bunların maaşa yansımaları şöyle:

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Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

FORMÜL 1
SSK ve Bağ- Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

İlk formüle göre, bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 23.85 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek. Buna göre; en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 910, çiftçilerde 2 bin 312, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 250, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 14 liraya çıkacak.

Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

FORMÜL 2
Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor.

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