Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar
Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı... 13 milyon emekli Ocak zammını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ek iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için 4 formül konuşuluyor. İşte bu formüller ile emeklilerin elde edecekleri kazanımlar...
29.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 29.12.2021 07:00
Milyonlarca emekli hem Ocak zammına hem de buna ilaveten yapılacak iyileştirmeye kilitlendi. Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Pek çok formül gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için konuşulan formüller ve bunların maaşa yansımaları şöyle:
FORMÜL 1
SSK ve Bağ- Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
İlk formüle göre, bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 23.85 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.