Tek tek hesaplandı 4 formülde anlatıldı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşı belli oluyor: İşte zamlı maaşlar

Milyonlarca emekli hem Ocak zammına hem de buna ilaveten yapılacak iyileştirmeye kilitlendi. Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Pek çok formül gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için konuşulan formüller ve bunların maaşa yansımaları şöyle: