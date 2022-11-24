İŞTE YENİ HESAP! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?
Aralık ayının gelmesiyle yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları başlayacak. Zam oranı merakla beklenirken, artışta yıllık enflasyonun dikkate alınacağı ve refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor. Hesaplamalarda Temmuz artışının da dikkate alınması bekleniyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar olabilecek? İşte bu sorunun yanıtı...
Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirlemek için kollar sıvadı. İşçi ve işverenin beklentilerini görmek için araştırma yapılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek.
4 KRİTERE BAKILACAK
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.
7 BİN 425 TL'Yİ AŞABİLİR
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Temmuz'da da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon yansıtılırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak.
REFAH PAYI NE OLABİLİR?
Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak.
2021 yılında enflasyon yüzde 36.08, Ocak ayı asgari ücret artışı da yüzde 50.51 olarak gerçekleşmişti. Yani enflasyonun yaklaşık 14.5 puan üstünde bir artış yaşanmıştı. Aynı oranda bir refah payı yansıtılırsa da net asgari ücret 8 bin 223 liraya çıkacak.