YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Yeni yasa ile engelli bireylerin emeklilik şartları netleşti. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indirimi sayesinde erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Ancak bu kişilerin sigortalılık süresi 15-20 yıl arasında ve prim günü sayısı 3600 ile 4400 arasında değişiyor.

Bağ-Kur Sigortalıları Nasıl Etkilenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, Bağ-Kur sigortalıları için de erken emeklilik yolu açıldı.

Buna göre engellilik oranı yüzde 60 ve üzeri olanlar 15 yıl 3.960 gün, yüzde 50-59 arasında olanlar 16 yıl 4.320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4.680 günden emekli olabilecek.

Memurlara Erken Emeklilik İmkanı

Memurlar Bağ-Kurlulara benzer şekilde 2008 sonrası bu haktan yararlanmaya başladılar.