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YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK'lılar için yeni aritmetik

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında engelli bireylerin erken emeklilik haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler TBMM'de kabul edilen yasa ile değişti. Engellilik oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan sigortalılar için erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Bu düzenlemeyle birlikte engellilik raporu olanlar yaş şartı olmadan daha erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. İşte yeni dönemdeki emeklilik şartları ve değişiklikler.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 07:46 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 07:47
YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Yeni yasa ile engelli bireylerin emeklilik şartları netleşti. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indirimi sayesinde erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Ancak bu kişilerin sigortalılık süresi 15-20 yıl arasında ve prim günü sayısı 3600 ile 4400 arasında değişiyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Bağ-Kur Sigortalıları Nasıl Etkilenecek?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, Bağ-Kur sigortalıları için de erken emeklilik yolu açıldı.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Buna göre engellilik oranı yüzde 60 ve üzeri olanlar 15 yıl 3.960 gün, yüzde 50-59 arasında olanlar 16 yıl 4.320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4.680 günden emekli olabilecek.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Memurlara Erken Emeklilik İmkanı
Memurlar Bağ-Kurlulara benzer şekilde 2008 sonrası bu haktan yararlanmaya başladılar.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

2008 öncesinde kamu görevine başlayan ve en az yüzde 40 engellilik raporu olan memurlar, 15 yıl (5400 gün) prim ödedikleri takdirde emekli olabilecekler.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Ancak 2008 sonrası görevde olan memurlar için de engellilik oranına bağlı olarak farklı erken emeklilik şartları geçerli.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Yeni Yasa ile Değişen Şartlar

Yeni yasa ile birlikte 2008 öncesi sigortalı olan engelliler için vergi indirimi belgelerinin yerine iş gücü kaybı oranı dikkate alınacak.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Yani daha önce maliye sağlık kurullarının kararı aranırken, yeni düzenleme ile SGK sağlık kurulu onayı geçerli olacak.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Ayrıca raporlar ile ilgili yapılan değişiklikler de dikkat çekici.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Rapor Değişiklikleri

Artık engellilik oranı belirlenirken sigortalının yaptığı işin doğasına göre çalışma gücü kaybı değerlendirilecek.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Önceden sağlık sorunları ayrı ayrı değerlendirilip iş gücü kaybı hesaplanırken şimdi tamamen çalışma gücü kaybı göz önünde bulundurulacak.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

1800 Günle Malulen Emeklilik

Yeni yasa ile birlikte engellilik oranı yüzde 60 ve üzeri olanlar için 1.800 gün (5 yıl) primle, başka bir şart olmadan malulen emeklilik hakkı tanınıyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Bu, çalışan bireylerin iş gücü kaybı nedeniyle emekli olabilmesinin yolu olarak belirtiliyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Malulen Emeklilik Süreci

Malulen emekli olmak isteyen sigortalılar, 5 yıl (1.800 gün) prim ödemiş olmaları durumunda SGK'ya başvurarak bir hastaneye sevk edilerek heyet raporu almak zorundalar.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Raporları SGK sağlık kurulu tarafından onaylandığında sigortalılar malulen emekli olabiliyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Engelli ve Malulen Emeklilik Arasındaki Farklar

Yeni yasa ile birlikte, engelli emekliliği ve malulen emeklilik arasındaki farklar netleşti:

Engelli emekliliği için engellilik oranı yüzde 40, malulen emeklilik için ise yüzde 60 isteniyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Engelli emekliliği, sigorta başlangıç tarihine göre yıl ve prim şartı içeriyor. Ancak malulen emeklilik için sadece 1.800 gün prim ödemesi yeterli.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Engelli emeklilik için vergi indirimi gerekliyken malulen emeklilik için çalışma şartı aranmıyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Vergi indirimi ile emekli olanlar çalışmaya devam edebilirken, malulen emekli olanların maaşı çalışmaları durumunda kesiliyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Güncellenen Hastalık Listesi

Malulen emekli olmak için geçerli olan hastalıklar arasında bazı yenilikler yapıldı. Artık kanser, epilepsi, parkinson hastalığı, beyin tümörü, behçet hastalığı, organ nakli gibi hastalıklar da malulen emeklilik kapsamında değerlendiriliyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

Bu hastalıklar sigortalıların çalışma gücünü kaybettikleri ve iş yapamaz hale geldikleri durumlar olarak kabul ediliyor.

YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik

İŞTE YENİ YASAYA GÖRE ENGELLİ EMEKLİLİK TABLOSU