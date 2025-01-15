Tabii, işin sosyal boyutunun dışında bir de enflasyon konusu var. Önceki gün, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerini gördünüz mü, bilmiyorum. Türkiye, kira fiyatları 2015'ten bu yana en çok artan ülkelerden...

Geçen yıl genelinde nominal artış yaşansa da reel olarak satış fiyatlarında düşüş vardı. Ama hâlâ birçok dar gelirli ve sabit gelirle çalışan için fiyatlar erişilebilir değil... Dolayısıyla da konutta erişilebilir koşullar sağlanmadan barınma sorununun çözümü kolay görünmüyor.

Anladığım kadarıyla ekonomi yönetimi bu noktayı kavramış…

Tabii, detaylı açıklama yapılmadığı için de vatandaşta bir kafa karışıklığı oluşmuş durumda...

Malum, 2022'de, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılmıştı. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm enerjisini bölgeye ayırmıştı.