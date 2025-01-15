EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?

Yeni yılla birlikte promosyonda yeni perde açıldı. Hem mevcut emeklilere, dul ve yetimlere hem de yeni aylık bağlananlara sunulan banka promosyonunda yılın ilk kampanyaları belli oldu.

Buna göre; bankalar emeklilere 21 bin liraya varan ödeme yaparken, dört bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor.

MAAŞ AYARI GELECEK

Bu ay maaşlar SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 15.75, memur emeklilerinde yüzde 11.54 artarken, bu durumun önümüzdeki dönemde kampanyaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor. Bankaların promosyon tutarları dört farklı maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu ay zamlanan maaşlar, emeklilerden pek çoğuna bir üst maaş diliminin promosyonunu alma imkanı sağladı. Bu emekliler de güncelleme yaparak yararlandığı promosyon tutarını artırabilecek.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...