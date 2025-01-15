EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?

Yeni yılla birlikte promosyonda yeni perde açıldı. Hem mevcut emeklilere, dul ve yetimlere hem de yeni aylık bağlananlara sunulan banka promosyonunda yılın ilk kampanyaları belli oldu.
Buna göre; bankalar emeklilere 21 bin liraya varan ödeme yaparken, dört bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor.
MAAŞ AYARI GELECEK
Bu ay maaşlar SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 15.75, memur emeklilerinde yüzde 11.54 artarken, bu durumun önümüzdeki dönemde kampanyaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.
Bankaların promosyon tutarları dört farklı maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu ay zamlanan maaşlar, emeklilerden pek çoğuna bir üst maaş diliminin promosyonunu alma imkanı sağladı. Bu emekliler de güncelleme yaparak yararlandığı promosyon tutarını artırabilecek.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...
■ AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.
■ ALBARAKA TÜRK: Maaşını taşıyanlara 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.
■ DENİZBANK: İlk kez hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira.
■ FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
■ ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira. Turuncu Hesap kampanyası ile de ek 2.000 lira.
■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.
■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.
■ QNB: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
■ TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin iki otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
■ TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda ise en çok 2.500 lira.
■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.
■ HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
■ VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.
■ ZİRAAT: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.